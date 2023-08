Train-Train-Blues – Compagnie Les 3 Valoches Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 15 mai 2024 10:00, Chartres-de-Bretagne.

Un voyage initiatique à rebours qui raconte, grâce à l'imagerie du train et l'univers musical du Blues, l'histoire d'un voyage et de la femme qui l'accomplit.

« Train-Train-Blues » est un voyage initiatique à rebours. Il raconte, grâce à l’imagerie du train et l’univers musical du Blues, l’histoire d’un voyage et de la femme qui l’accomplit. Des paysages défilent comme des tableaux mouvants, révélateurs de souvenirs d’enfance et d’anecdotes liées à la famille. Dans un retour aux sources, cette femme ouvre ses bagages, pour redécouvrir la voix de son père, la peau de sa mère… et tout ce qui l’a construite.

Après la « Valse des Petits Carreaux » et « Tango pour Quatre Temps », la compagnie Les 3 Valoches amorce le troisième volet d’un triptyque consacré à la transmission générationnelle, cette fois autour de la figure du parent.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine