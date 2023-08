Backlash – Groupe Vertigo Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 12 avril 2024 21:00, Chartres-de-Bretagne.

Danny est un homme divorcé, père d’un adolescent qu’il ne voit jamais ; un homme qui a été licencié d’un boulot bien payé, pour en retrouver un plus ingrat ; un homme frustré.

Un homme qui tombe un jour sur une vidéo qui parle des Droits Masculins. Danny commence à se passionner pour la cause, et glisse lentement mais inexorablement dans un engrenage masculiniste. Il finit par renouer le contact avec son fils… qui a suivi un tout autre chemin.

« Backlash » parle avec finesse de ce rebond conservateur, en réaction aux avancées féministes. La pièce, traduction d’un texte anglais, est écrite pour un seul acteur qui fait le récit de son histoire au public et en interprète tou.tes les protagonistes.

