Coline Rio Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 5 avril 2024 21:00, Chartres-de-Bretagne.

Coline Rio Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Vendredi 5 avril 2024, 21h00

Autrice-compositrice et interprète, Coline Rio pose, avec douceur, un piano, une voix et des mots d’une émotion saisissante pour exprimer ce que lui inspire l’humain, capable du pire comme du meilleur Vendredi 5 avril 2024, 21h00 1

https://www.vostickets.net/BILLET?ID=POLE_SUD

Autrice-compositrice et interprète, Coline Rio pose, avec douceur, un piano, une voix et des mots d’une émotion saisissante pour exprimer ce que lui inspire l’humain, capable du pire comme du meilleur.

Chanteuse du groupe nantais Inüit, elle se lance dans une carrière solo et sort son premier album en 2022. Sur scène, accompagnée d’une violoncelliste, sa voix pure et puissante emmène le public dans son univers musical envoûtant, mêlant chanson française et électro-acoustique, à l’image de ses influences venant de Barbara, Agnes Obel ou encore Patrick Watson.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine