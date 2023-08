Particule Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 23 mars 2024 10:00, Chartres-de-Bretagne.

Particule Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Samedi 23 mars 2024, 10h00

Un univers de papier: un tas de neige de l’Alaska, un papier de soie froissé, un nuage rigolo, un oreiller moelleux… Deux interprètes y font vivre le papier et le font danser, juste pour s’amuser. Samedi 23 mars 2024, 10h00 1

https://www.vostickets.net/BILLET?ID=POLE_SUD

« Particule », c’est un univers de papier : un tas de neige de l’Alaska, un papier de soie froissé, un nuage rigolo, un oreiller moelleux, un morceau de banquise, une ombre qui fait peur, le bruit des pas sur la neige…

Deux interprètes y font vivre le papier, l’habitent et le font danser, juste pour s’amuser.

Dans cette création où le papier se déploie, se replie et se froisse, la danse et la musique invitent à prendre un envol vers des destinations ludiques et poétiques.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine