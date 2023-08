Izo Fitzroy Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 15 mars 2024 21:00, Chartres-de-Bretagne.

Izo Fitzroy Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Vendredi 15 mars 2024, 21h00

https://www.vostickets.net/BILLET?ID=POLE_SUD

La chanteuse et pianiste londonienne Izo Fitzroy est aujourd’hui l’une des voix les plus reconnaissables de la modern soul anglaise. Bercée par le gospel depuis l’enfance, elle se nourrit d’influences multiples telles que le funk, le r’n’b, la soul et le rock. Son dernier album, « A good woman », a été composé comme une introspection, un questionnement sur ce qu’est être une femme aujourd’hui.

Sur scène, accompagnée de ses musiciens et choristes, Izo Fitzroy nous livre ses compositions portées par une voix enveloppante et irrésistible, pour un concert alternant puissance et douceur.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine