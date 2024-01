Malted Milk Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, vendredi 15 mars 2024.

Malted Milk Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Vendredi 15 mars, 21h00

Début : 2024-03-15 21:00

Fin : 2024-03-15 22:30

Concentré de funk cuivré, d'une voix suave et rugueuse, le groupe invite à une plongée ébouriffante dans la musique afro-américaine, dans une ambiance live incomparable.

https://www.vostickets.net/POLE_SUD/

Passé d’un duo blues roots à un septet redoutable de la scène soul, Malted Milk électrise chaque public qu’il rencontre. Concentré de funk cuivré, d’une voix suave et rugueuse, le groupe invite à une plongée ébouriffante dans la musique afro-américaine. Se renouvelant sans cesse, l’alchimie fonctionne à chaque nouveau titre dans une ambiance live incomparable.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine