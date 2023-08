Ronces – Compagnie Kokeshi Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 21 février 2024 15:30, Chartres-de-Bretagne.

Avec douceur et énergie, « Ronces » revisite la figure de la sorcière, devenue symbole d’émancipation. Dans un paysage brumeux aux allures bleutées du grand froid, trois danseuses incarnent ces femmes qui ont le pouvoir de se transformer et de défier les lois de la nature. Au cours de ce voyage dans un monde imaginaire, ces sorcières contemporaines, à la fois ordinaires et extraordinaires, espiègles et combattives, déploient une danse physique et puissante. La pièce invite petits et grands à s’interroger sur ce que la sorcière représente pour eux aujourd’hui.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine