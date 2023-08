Les Souffles – LAC Project Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 10 février 2024 17:00, Chartres-de-Bretagne.

Sur scène, trois interprètes activent une installation plastique composée de sculptures à vents, avec lesquelles ils jouent et interagissent, une symphonie musicale et chorégraphique va se créer. Samedi 10 février 2024, 17h00 1

« Les Souffles » est un spectacle chorégraphique et sonore. Sur scène, les trois interprètes activent une installation plastique composée d’étranges sculptures à vents, avec lesquelles ils jouent et interagissent. Une symphonie musicale et chorégraphique se crée tout au long de la pièce, entre le souffle et les vibrations des machines et le souffle des interprètes, électrisés par un traitement numérique en direct. Rejetant la frontière entre acoustique et numérique, les interprètes explorent de nouveaux modes relationnels entre le corps humain et la machine.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine