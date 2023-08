La Visite Clandestine – Clown Pétrole Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 26 janvier 2024 18:30, Chartres-de-Bretagne.

Pétrole alpague le public et l’invite à le suivre dans une déambulation clandestine, une mission d’infiltration au cours de laquelle il envisage son environnement comme un terrain d’explorations. Vendredi 26 janvier 2024, 18h30, 21h00 1

https://www.vostickets.net/BILLET?ID=POLE_SUD

Le clown Pétrole alpague discrètement le public et l’invite à le suivre dans une déambulation clandestine, une mission d’infiltration au cours de laquelle il envisage son environnement comme un vaste terrain d’explorations.

Enthousiaste, perdu ou angoissé, Pétrole transporte avec lui le public à la découverte d’un lieu interdit. Avec poésie, naïveté et dérision, il questionne sur la place de chacun·e et rend hommage à toutes celles et ceux qui se sentent exclu.e.s dans ce monde.

La déambulation implique de rester debout durant toute la durée du spectacle. Présence d’escaliers sur le parcours.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine