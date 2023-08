A tiroirs ouverts – Compagnie Majordome Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 17 décembre 2023 17:00, Chartres-de-Bretagne.

Dimanche 17 décembre, 17h00

https://www.vostickets.net/BILLET?ID=POLE_SUD

Une scène qui symbolise un intérieur exigu, quelques planches, une table, des tabourets. Des balles peuplent chaque recoin du mobilier, tantôt objets de jonglage, compagnons de jeu et personnages imaginaires, peuplent chaque recoin du mobilier…

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de la vie, tombe et se relève…tombe et se relève. Il nous ouvre peu à peu les tiroirs de son monde intérieur pour nous laisser entendre le bruit du dedans.

Derrière ce spectacle jonglé et burlesque, drôle et touchant, d’une haute technicité, se cache une solitude qui va se dévoiler au fur et à mesure des défis et exploits traversés. Jouer pour survivre, s’inventer un ailleurs.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine