Les concerts de Chassol sont des invitations aux voyages, véritables expériences visuelles et musicales. Sur scène, accompagné par un batteur , il présentera une sélection de ses pièces.

https://www.vostickets.net/BILLET?ID=POLE_SUD

Pianiste, compositeur et arrangeur, Chassol collabore régulièrement avec des artistes tels que Phoenix ou Sébastien Tellier. Ses compositions, qu’il nomme « Ultrascores », sont des pièces hybrides, des jeux de superpositions d’enregistrements sonores et de compositions instrumentales, qui se fondent sur une synergie totale entre images vidéos et sons.

Les concerts de Chassol sont des invitations aux voyages, véritables expériences visuelles et musicales. Sur la scène du Pôle Sud, accompagné par le batteur Mathieu Edouard, il présentera une sélection de ses pièces, dont sa dernière création « Chassol joue Basquiat ».

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine