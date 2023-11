Chassol Joue Basquiat CENTRE CULTUREL POLE SUD Catégories d’Évènement: Chartres-de-Bretagne

Expérience visuelle et musicale pop-jazz Les concerts de Chassol sont des invitations aux voyages, véritables expériences visuelles et musicales. Sur la scène du Pôle Sud, accompagné par le batteur Mathieu Edouard, il présentera une sélection de ses pièces, dont sa dernière création « Chassol joue Basquiat ».

24 novembre 2023, CHARTRES DE BRETAGNE. Tarif : 23.9 à 23.9 euros.

