L’Epopée de Pénélope – Compagnie Les Illustres Enfants Juste Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 18 octobre 2023 15:30, Chartres-de-Bretagne.

L’Epopée de Pénélope – Compagnie Les Illustres Enfants Juste Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Mercredi 18 octobre, 15h30

Cette réécriture de l’Odyssée d’Ulysse vécue par son épouse conjugue théâtre, marionnettes, musiques et chants. Dans un décor tout en tricot, ce spectacle raconte l’émancipation d’une femme. Mercredi 18 octobre, 15h30 1

https://www.vostickets.net/BILLET?ID=POLE_SUD

Pénélope attend son mari Ulysse depuis vingt ans, sans savoir s’il est mort ou vivant. Pendant ce temps, elle tricote. Mais un jour, en tirant sur son fil, Pénélope est entrainé malgré elle et disparaît dans son panier. Une tempête gronde dans le poste de radio, la tapisserie bleue du mur s’agrandit et fait des rouleaux. Le panier est englouti. Pénélope réapparait dans son panier flottant et se retrouve sur les mers de Poséidon.

Cette réécriture de l’Odyssée d’Ulysse vécue par son épouse conjugue théâtre, marionnettes, musiques et chants. Dans un décor tout en tricot, « L’Epopée de Pénélope » raconte l’émancipation d’une femme, à travers un personnage candide, qui vit son aventure dans une mer inhospitalière et reprend les mailles de sa vie.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine