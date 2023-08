AySay Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 12 octobre 2023 21:00, Chartres-de-Bretagne.

AySay Centre Culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Jeudi 12 octobre, 21h00

Au carrefour de la folk scandinave, des musiques kurdes et des traditions turques qui ont fait de la péninsule nordique une terre d’adoption, AySay incarne un modèle de mixité à la danoise. Jeudi 12 octobre, 21h00 1

https://www.vostickets.net/BILLET?ID=POLE_SUD

Au carrefour de la folk scandinave, des musiques kurdes et des traditions turques qui ont fait de la péninsule nordique une terre d’adoption, AySay incarne un modèle de mixité à la danoise. La voix de la chanteuse Luna Ersahin se déploie dans un écrin sonore où le saz et la darbuka, instruments traditionnels, dialoguent avec la basse et la guitare pour se lover dans une pop actuelle aux accents psychédéliques. D’échos électroniques en mélodies ciselées, tout converge à dessiner un territoire imaginaire qui embrasse les rivages de la Mer du Nord et de la Méditerranée.

Centre Culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres de Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine