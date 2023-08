A l’Ouest ! – Clown Pétrole Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, 30 septembre 2023 18:30, Chartres-de-Bretagne.

Poussé par le hasard, le clown Pétrole s’invite à franchir une frontière interdite. Acteur, auteur et interprète, il navigue entre réalité et fiction. Il s’inspire alors d’une figure légendaire de la conquête de l’Ouest ; Martha Jane Cannary, alias Calamity Jane. De digressions en digressions, Pétrole, à la fois drôle et touchant, crée sous les yeux du public un western théâtral qui raconte cette époque particulière, marquée par les dominations et l’appropriation des territoires. Débordé par sa parole, portant un regard naïf et décalé sur le monde, le clown questionne les spectateurs sur leur rapport à la société et à l’altérité, avec beaucoup de poésie.

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la conterie Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine