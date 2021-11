Chartres Chartres Chartres, Eure-et-Loir Chartres à l’époque de Henri IV Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Chartres à l'époque de Henri IV Chartres, 26 février 2022

2022-02-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-26 16:30:00 16:30:00

Chartres Eure-et-Loir Chartres8 rue de la Poissonnerie Eure-et-Loir Laissez-vous surprendre par une visite guidée originale. Françoise Faraut vous dévoile les lieux emblématiques de la ville où celui que l’on surnommait le Vert Galant a laissé son empreinte. Entre anecdotes et légendes, embarquez dans l’histoire de Chartres au 16e siècle. Un moment captivant plein de surprises ! Marchez sur les pas de Henri IV, le seul roi de France couronné en la cathédrale Notre-Dame de Chartres ! info@chartres-tourisme.com +33 2 37 18 26 26 https://www.chartres-tourisme.com/ Laissez-vous surprendre par une visite guidée originale. Françoise Faraut vous dévoile les lieux emblématiques de la ville où celui que l’on surnommait le Vert Galant a laissé son empreinte. Entre anecdotes et légendes, embarquez dans l’histoire de Chartres au 16e siècle. Un moment captivant plein de surprises ! C’Chartres Tourisme – Mathieu Anglada

