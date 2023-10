Cet évènement est passé Temps festif Mexicain / Bal chartil et salle Jean descamps à sainghin-en-Weppes Sainghin-en-Weppes Catégories d’Évènement: Nord

Les écoles Georges Brassens, Marie Curie et Sainte-Marie, l'EHPAD de Sainghin-en-Weppes et la Croix-Rouge de Fournes-en-Weppes se réunissent pour un bal intergénérationnel et inter-établissement aux couleurs du Mexique. Au programme : atelier Papel Piaco, danse et chants par les élèves. Cette journée festise se clôturera avec le bal ¿ Qué Onda ? du collectif Ossi Mais Pakeu dès 15h. Exposition des Alebrijes et productions mexicaines des enfants à découvrir les 4 et 5 juin de 9h à 18h, salle Descamps. chartil et salle Jean descamps à sainghin-en-Weppes place du général de Gaulle 59184 Sainghin-en-weppes Sainghin-en-Weppes 59184 Nord Hauts-de-France

2019-06-04T09:00:00+02:00 – 2019-06-04T18:00:00+02:00

Lieu chartil et salle Jean descamps à sainghin-en-Weppes Adresse place du général de Gaulle 59184 Sainghin-en-weppes Ville Sainghin-en-Weppes

