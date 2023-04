Concert Lyrique Eglise Saint Sulpice Charroux Catégories d’Évènement: Charroux

Vienne

Concert Lyrique Eglise Saint Sulpice, 16 avril 2023, Charroux. Compositeurs et handicap.

Beethoven, Schumann, Chaminade, Rodrigo…

Au chant lyrique : Madeline Ménager

Au piano : Etienne Goepp

5€ – Gratuit pour les – de 12 ans.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Eglise Saint Sulpice

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Composers and disabilities.

Beethoven, Schumann, Chaminade, Rodrigo…

Lyrical singing : Madeline Ménager

Piano : Etienne Goepp

5? – Free for children under 12 years old Compositores y discapacidad.

Beethoven, Schumann, Chaminade, Rodrigo…

Canto lírico: Madeline Ménager

Piano: Etienne Goepp

5? – Gratuito para menores de 12 años Komponisten und Behinderung.

Beethoven, Schumann, Chaminade, Rodrigo…

Am lyrischen Gesang: Madeline Ménager

Am Klavier: Etienne Goepp

5? – Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

Détails Catégories d’Évènement: Charroux, Vienne Autres Lieu Eglise Saint Sulpice Adresse Eglise Saint Sulpice Ville Charroux Departement Vienne Lieu Ville Eglise Saint Sulpice Charroux

Eglise Saint Sulpice Charroux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charroux/

Concert Lyrique Eglise Saint Sulpice 2023-04-16 was last modified: by Concert Lyrique Eglise Saint Sulpice Eglise Saint Sulpice 16 avril 2023 Eglise Saint Sulpice Charroux

Charroux Vienne