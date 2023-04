Le Moyen Age dans tous ses états : une histoire d’émotions Abbaye Saint Sauveur, 8 avril 2023, Charroux.

Les moines du Moyen Âge, grands compilateurs de savoirs et garants de la sauvegarde de l’héritage antique, ont aussi été de grands inventeurs. C’est au cœur des abbayes bénédictines que nombre d’inventions virent le jour, sous les tentatives expérimentales de moines audacieux. C’est pourquoi le CMN consacre une exposition à l’esprit d’innovation et d’inventivité, qui déjà avait marqué une époque qui passe pourtant aujourd’hui pour être celle d’une culture sombre et froide aux yeux du grand public.

L’exposition ici présentée avec 12 panneaux vise à transmettre une autre vision du Moyen Âge : celle d’une époque riche en réflexions où les moines s’interrogeaient déjà sur leurs affects.

Visible à l’abbaye Saint Sauveur.

Juin, septembre et octobre : du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Juillet at août : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h..

2023-04-08 à ; fin : 2023-06-30 12:30:00. .

Abbaye Saint Sauveur Place Saint Pierre

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The monks of the Middle Ages, great compilers of knowledge and guarantors of the preservation of the ancient heritage, were also great inventors. It is in the heart of Benedictine abbeys that many inventions were born, under the experimental attempts of daring monks. This is why the CMN is dedicating an exhibition to the spirit of innovation and inventiveness, which had already marked an era that today is considered by the general public to be one of dark and cold culture.

The exhibition presented here with 12 panels aims to transmit another vision of the Middle Ages: that of a time rich in reflections where the monks were already questioning their affects.

Visible at the Saint Sauveur abbey.

June, September and October: Wednesday to Sunday from 10am to 12:30pm and from 1:30pm to 5pm

July and August: Tuesday to Sunday from 10am to 12:30pm and from 1:30pm to 5pm.

Los monjes de la Edad Media, grandes compiladores del saber y garantes de la conservación del patrimonio antiguo, fueron también grandes inventores. Fue en el seno de las abadías benedictinas donde nacieron numerosos inventos, bajo los intentos experimentales de monjes audaces. Por ello, el CMN dedica una exposición al espíritu de innovación e inventiva, que ya había dejado su huella en una época que hoy el gran público considera de cultura fría y sombría.

La exposición que aquí se presenta, con 12 paneles, pretende transmitir otra visión de la Edad Media: la de un periodo rico en reflexiones en el que los monjes ya se cuestionaban sus afectos.

Visible en la abadía de Saint Sauveur.

Junio, septiembre y octubre: de miércoles a domingo de 10.00 a 12.30 h. y de 13.30 a 17.00 h

Julio y agosto: de martes a domingo de 10.00 a 12.30 h. y de 13.30 a 17.00 h.

Die Mönche des Mittelalters waren nicht nur große Wissenskompilatoren und Garanten für die Bewahrung des antiken Erbes, sondern auch große Erfinder. Viele Erfindungen wurden in den Benediktinerabteien gemacht, wo wagemutige Mönche experimentierten. Aus diesem Grund widmet das CMN eine Ausstellung dem Geist der Innovation und des Erfindergeistes, der schon damals eine Epoche prägte, die heute in den Augen der breiten Öffentlichkeit als die einer dunklen und kalten Kultur gilt.

Die hier mit 12 Tafeln präsentierte Ausstellung soll eine andere Sicht des Mittelalters vermitteln: die einer Zeit voller Reflexionen, in der sich die Mönche bereits mit ihren Affekten auseinandersetzten.

Zu sehen in der Abtei Saint Sauveur.

Juni, September und Oktober: Mittwoch bis Sonntag von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 17:00 Uhr

Juli und August: Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 17:00 Uhr.

