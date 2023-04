Conférence sur la Meduimnité 7, Grande Rue Charroux Catégories d’évènement: Allier

Charroux

Conférence sur la Meduimnité 7, Grande Rue, 17 septembre 2023, Charroux. Après-midi autour de la médiumnité avec Philippe Sarrade : une conférence pour découvrir , une collation et une médiumnité publique..

2023-09-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-17 17:30:00.

7, Grande Rue Casa Bella

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Afternoon around mediumnity with Philippe Sarrade: a conference to discover, a snack and a public mediumnity. Tarde de mediumnidad con Philippe Sarrade: una conferencia para descubrir, un aperitivo y una mediumnidad pública. Nachmittag rund um das Thema Medialität mit Philippe Sarrade: ein Vortrag zum Kennenlernen , ein Imbiss und eine öffentliche Medialität.

