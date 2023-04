31ème Fête des Artistes et Artisans Cœur de village, 6 août 2023, Charroux.

Chaque année, pour le 1er dimanche d’août, Charroux organise sa fête des artistes et des artisans. Installés dans les rues de ce “Plus Beau Village de France”, les artistes et artisans offrent aux visiteurs un large choix..

2023-08-06 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Cœur de village

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Every year, on the first Sunday of August, Charroux organizes its festival of artists and craftsmen. Installed in the streets of this « Most Beautiful Village in France », the artists and craftsmen offer to the visitors a large choice.

Todos los años, el primer domingo de agosto, Charroux organiza su festival de artistas y artesanos. Instalados en las calles de este « Pueblo más bonito de Francia », los artistas y artesanos ofrecen a los visitantes una amplia oferta.

Jedes Jahr am ersten Sonntag im August findet in Charroux das Fest der Künstler und Kunsthandwerker statt. In den Straßen des « schönsten Dorfes Frankreichs » bieten die Künstler und Kunsthandwerker den Besuchern eine große Auswahl.

