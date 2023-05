Stage relooking de meuble 7, Grande Rue, 3 juillet 2023, Charroux.

Venez avec votre meuble. En apprenant les étapes et les techniques, vous pratiquerez directement sur votre meuble et vous repartirez avec votre meuble relooké. Hébergement possible en chambre d’hôtes..

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-07 . .

7, Grande Rue Casa Bella

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come with your furniture. While learning the steps and techniques, you will practice directly on your piece of furniture and you will leave with your revamped piece of furniture. Lodging possible in a guest room.

Venga con su mueble. Mientras aprendes los pasos y las técnicas, practicarás directamente en tu mueble y te irás con tu mueble renovado. Posibilidad de alojamiento en una habitación de invitados.

Kommen Sie mit Ihrem Möbelstück. Indem Sie die Schritte und Techniken erlernen, üben Sie direkt an Ihrem Möbelstück und gehen mit Ihrem neu gestalteten Möbelstück nach Hause. Unterbringung in Gästezimmern möglich.

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule