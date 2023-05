Week-end de retour à soi 7, Grande Rue, 23 juin 2023, Charroux.

Philippe Sarrade vous propose un moment particulier pour vous replacer au centre de votre existence, en comprenant votre corps énergétique , votre âme.

Des outils et des partages pour apprendre à gérer votre énergie au quotidien..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-25 . .

7, Grande Rue Casa Bella

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Philippe Sarrade offers you a special moment to put yourself back at the center of your existence, by understanding your energetic body, your soul.

Tools and sharing to learn to manage your energy on a daily basis.

Philippe Sarrade le ofrece un momento especial para volver a situarse en el centro de su existencia, comprendiendo su cuerpo energético, su alma.

Herramientas y puesta en común para aprender a gestionar tu energía a diario.

Philippe Sarrade bietet Ihnen einen besonderen Moment, um sich wieder in das Zentrum Ihrer Existenz zu versetzen, indem Sie Ihren Energiekörper , Ihre Seele verstehen.

Sie werden lernen, Ihre Energie im Alltag zu verwalten.

