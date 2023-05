Journée de méditations 7, Grande Rue, 13 mai 2023, Charroux.

Accordez-vous une journée pour vous retrouver en entrant à l’écoute de vous-même. Des méditations successives vous amèneront progressivement de votre corps physique à vos corps énergétiques afin d’accéder au cœur de vous-même..

2023-05-13 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

7, Grande Rue Casa Bella

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Give yourself a day to find yourself by listening to yourself. Successive meditations will bring you progressively from your physical body to your energetic bodies in order to access the heart of yourself.

Regálate un día para encontrarte a ti mismo escuchándote. Sucesivas meditaciones te conducirán progresivamente de tu cuerpo físico a tus cuerpos energéticos para acceder al corazón de ti mismo.

Gönnen Sie sich einen Tag, um sich selbst zu finden, indem Sie in sich hineinhorchen. In aufeinanderfolgenden Meditationen werden Sie schrittweise von Ihrem physischen Körper zu Ihren Energiekörpern geführt, um in Ihr Innerstes zu gelangen.

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule