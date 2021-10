VillevieilleVillevieille Villevieille Villevieille Gard, Villevieille Charroi des olives et Fête de l’huile de l’Avent Villevieille Villevieille Villevieille VillevieilleVillevieille Catégories d’évènement: Gard

Villevieille Gard Villevieille Gard Villevieille Le 04 décembre à Villevieille. La Fête de l’huile et de l’Avent. Charroi des olives en charrettes depuis St Génies Des Mourgues, dégustation d’huile d’olive, fabrication de l’huile d’olive. Le Moulin de Villevieille 7h-19h. T/04 66 80 03 69 +33 4 66 80 03 69 Droits libres dernière mise à jour : 2021-10-18 par

