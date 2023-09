Stage de chant Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon, 9 décembre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Chants polyphoniques avec un magnifique répertoire de musiques de l’Est avec Vincent Westphal (TRAM des Balkans)..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

Charreyrial Gîte de Charrey

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Polyphonic singing with a magnificent repertoire of Eastern music with Vincent Westphal (TRAM des Balkans).

Canto polifónico con un magnífico repertorio de música oriental con Vincent Westphal (TRAM des Balkans).

Mehrstimmige Gesänge mit einem wunderbaren Repertoire an osteuropäischer Musik mit Vincent Westphal (TRAM des Balkans).

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon