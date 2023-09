Lecture-concert Charreyrial Le Chambon-sur-Lignon, 13 octobre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Patrice Bornaud, comédien, Raphaël Lemonnier, pianiste autour de l’écrivain Nîmois, Prix Goncourt, Jean Carrière. Extraits de l’Epervier de Maheut..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Charreyrial Gîte de Charrey

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Patrice Bornaud, actor, and Raphaël Lemonnier, pianist, discuss the Goncourt Prize-winning Nîmes writer Jean Carrière. Excerpts from L’Epervier de Maheut.

Patrice Bornaud, actor, Raphaël Lemonnier, pianista, hablan del escritor de Nîmes Jean Carrière, galardonado con el Premio Goncourt. Extractos de l’Epervier de Maheut.

Patrice Bornaud, Schauspieler, Raphaël Lemonnier, Pianist um den Schriftsteller aus Nîmes, Goncourt-Preisträger, Jean Carrière. Auszüge aus Maheuts « Sperber ».

