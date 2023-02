Une MOSAÏSTE PICASSIETTE révèle ses mystérieux puzzles : atelier en démonstration Charpy Laurence L'Île-Bouchard Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Une MOSAÏSTE PICASSIETTE révèle ses mystérieux puzzles : atelier en démonstration Charpy Laurence, 1 avril 2023, L'Île-Bouchard. Une MOSAÏSTE PICASSIETTE révèle ses mystérieux puzzles : atelier en démonstration 1 et 2 avril Charpy Laurence Portes ouvertes de l’atelier de Laurence Charpy à L’Ile Bouchard : Création de bijoux, d’objets artistiques, décoratifs et religieux en mosaïques. Charpy Laurence 36 Rue Gambetta, 37220 L’Île-Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{“link”: “http://www.laurencecharpy.com”}]

0614630570 https://laurencecharpy.com/ https://www.facebook.com/laurence.charpy;https://www.instagram.com/laurencecharpy/ 4CFG+P3 L’Île-Bouchard Je réalise sur commande des créations originales en mosaïque de vaisselle Stages tout au long de l’année.

Vente en ligne www.laurencecharpy.com Je vous propose de découvrir les matériaux utilisés, les techniques de découpe, les outils, sous forme de démonstration.

Avec poésie et humour, je redonne vie aux assiettes de votre grand – mère. On entre dans mon atelier comme on ouvre une palette. Sésame ouvre-toi, Ali Baba et les quarante voleurs ne savent plus où donner de la tête. Des personnages qu’on croirait sortir d’Alice au Pays des Merveilles s’échappent d’une pile d’assiettes.

Bols, tasses, vases, saladiers, ici trois nageuses s’apprêtent à plonger dans un sucrier. Là une dame au motif champêtre se recoiffe devant deux japonaises médusées.

Rouge, vert, bleu type soleil levant, Laurence casse, détourne, assemble ; clic clac, coup de pince, les anciennes formes disparaissent, une nouvelle expression naît, une émotion grandit.

Rien n’est défini à l’avance, un motif suffit pour qu’un regard s’allume dans la matière. Le jeu se poursuit, c’est un puzzle. Une théière devient alors un chapeau, un bouquet de fleurs, un son.

“Rien ne se perd, tout se transforme, tout se forme” d’un rien avec l’imagination comme seul instrument de mesure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 ©Laurence CHARPY

