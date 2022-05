Charpentières! Documentaire suivi d’un débat 2 Quai du Lénigo Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

"Charpentières !" Documentaire suivi d'un débat En 1978, le principal journal de San Francisco annonçait la naissance d'une entreprise de bâtiment très spéciale ; le "Seven Sisters Construction Company". Le film évoque l'histoire de ce collectif qui voulait briser les discriminations professionnelles dont les femmes étaient victimes. * * * Court métrage 2005 30′, vo anglaise, sous-titres français. Véronica Selver et Françoise Flamant, réalisatrices. Entrée libre.

