2022-08-13 – 2022-08-13

Ensemble CORRESPONDANCES

Sébastien DAUCÉ, direction

CHARPENTIER, Motets, Missa assumpta est, Te Deum

Après une carrière musicale au service de sa protectrice Marie de Guise, des Jésuites et des Comédiens Français, Marc-Antoine Charpentier obtient à la fin de sa vie l’un des postes de maître de chapelle les plus convoités de France : celui de la Sainte-Chapelle de Paris. En plein coeur de la capitale, au milieu du Parlement, c’est dans cette superbe architecture aux vitraux élancés vers le ciel qu’il passera les dernières années de sa vie jusqu’en 1704. On y sonne très régulièrement le Te Deum pour les occasions royales et les cérémonies exceptionnelles comme celle de l’Assomption pour laquelle il compose la formidable Missa Assumpta est, chef d’œuvre absolu de son art tout au service des voix, de l’expression et de l’harmonie. Retrouvez les chanteurs et instrumentistes de l’ensemble Correspondances sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé dans la somptueuse Abbatiale de la Trinité de Fécamp. Avec le soutien de l’Odia Normandie / Office de diffusion et d’information artistique de Normandie

Le Samedi 13 août à 21h

Fécamp – Abbatiale de la Trinité

Tarifs Plein : 15€

Tarif Réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 12€

Gratuit (- de 18 ans)

Sur réservation obligatoire :

– A l’Office de Tourisme de Fécamp ;

– Sur place entre 30 minutes et 1 heure avant le début de l’événement.

Contacter le festival en amont des événements pour les PMR (07 61 24 70 41).

