CHARPENTIER : LECONS DES TENEBRES CHAPELLE ROYALE, 1 avril 2023, VERSAILLES. CHARPENTIER : LECONS DES TENEBRES CHAPELLE ROYALE. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 35.2 à 130.9 euros. CHARPENTIER : LEÇONS DES TÉNÈBRES Distribution François-Olivier Jean Haute-contreClément Debieuvre Haute-contreDavy Cornillot TailleBastien Rimondi TailleAlex Rosen BassePierre Virly BasseLes Arts FlorissantsWilliam Christie DirectionPrésentation PROGRAMME Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)Troisième leçon de Ténèbres du Mercredi saint H.135Méditations pour le Carème H.380-389Second répons après la seconde leçon du second nocturne du Jeudi saint H.129Troisième leçon de Ténèbres du Vendredi saint H.137CATÉGORIE PRESTIGE : De très bonnes places, le programme et une coupe de champagne offerts à retirer sur place. N° téléphone accès PMR : 01 30 83 78 89 Votre billet est ici CHAPELLE ROYALE VERSAILLES Château de Versailles – Place d’Armes Yvelines CHARPENTIER : LEÇONS DES TÉNÈBRES Distribution François-Olivier Jean Haute-contre

