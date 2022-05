Concert “Jubilation”, à la découverte de l’orgue Église du Sacré-Coeur Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Concert “Jubilation”, à la découverte de l’orgue Église du Sacré-Coeur, 20 septembre 2020 17:00, Charolles. Dimanche 20 septembre 2020, 17h00 Sur place Placement et participation libres. Contact: 0648633754 L’éducation, c’est la découverte, l’émerveillement : voilà ce que provoque la “rencontre” avec l’orgue de Charolles, fascinant objet de “technologie ancienne” et de beauté sonore et visuelle absolues. Pour les Journées du Patrimoine, quel plus bel objet à proposer qu’un orgue ? Découverte des yeux, découverte des oreilles…

Mais hélas, l’orgue souffre souvent d’être si peu connu… Et tout d’abord, il n’y a pas “d’orgue”: il y a “les orgues”, car le style de l’instrument et de sa musique n’a pas cessé de changer de siècle en siècle, de pays en pays. Celui de Charolles a le franc-parler et la beauté des timbres de l’orgue français du début du XVIIème siècle: mais sa “clarté de diction” se prête à d’autres répertoires …

C’est ce que l’on découvrira grâce à l’organiste de renom Martin Gester (Strasbourg) dont le parcours “Jubilations” propose des oeuvres de N. de Grigny, J.S. Bach et A. Pärt. Église du Sacré-Coeur Place de l’Église 71120 Charolles 71120 Charolles Saône-et-Loire

06 48 63 37 54 dimanche 20 septembre 2020 – 17h00 à 18h30 L.Belton

