LES JOURNEES DE L’ORGUE DE CHAROLLES : l’ensemble AGAMEMNON église de Charolles, 8 août 2020 20:30, Charolles.

Samedi 8 août 2020, 20h30 Sur place Participation: 20€, 15€ (adhérents), gratuité (moins de 18 ans, minima sociaux, demandeurs d’emploi), formules pass (consulter notre site) 0648633754, orguecharolles@gmail.com

Autour de l’orgue, voix, cornets, doulciane, sacqueboutes …

Un instrument aussi prestigieux que celui de Charolles se doit de proposer, en plus des grands concerts populaires du Marché, un moment où, grâce au « format festival », des mélomanes confirmés pourront écouter les plus grandes œuvres du répertoire 1600-1750 et des interprétées d’un niveau transcendant. Sur trois jours, trois concerts … et la possibilité de profiter du charme du Charolais-Brionnais et des trésors qu’il abrite : architecture, bocage, élevage, gastronomie … des plaisirs hautement compatibles avec la musique !

Réunissant des oeuvres marquantes de compositeurs germaniques du XVIIème siècle, « Vox Domini » met en musique un dialogue entre Dieu et les Hommes. Autour de l’orgue, un chanteur au registre profond avec des cornets, sacqueboutes et doulciane incarnent cette joute où texte et harmonie sont d’égale importance. La voix divine, associée à la force et aux couleurs chaudes des instruments, révèle une palette infinie d’émotions à travers des psaumes de H. Schütz, F. Tunder, S. Capricornus et J. R. Ahle.

Pour plus de renseignements, consulter https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2020

Billetterie sur place avant chaque concert. **

**Pour la pré-vente en ligne: https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-orgue-de-charolles/evenements/les-journees-de-l-orgue-de-charolles-2020

église de Charolles place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Saône-et-Loire

samedi 8 août 2020 – 20h30 à 22h00

