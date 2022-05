LES JOURNEES DE L’ORGUE DE CHAROLLES : BENJAMIN ALARD ET J.S. BACH église de Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

LES JOURNEES DE L’ORGUE DE CHAROLLES : BENJAMIN ALARD ET J.S. BACH église de Charolles, 9 août 2020 18:00, Charolles. Dimanche 9 août 2020, 18h00 Sur place Participation: 20€, 15€ (adhérents), gratuité (moins de 18 ans, minima sociaux, demandeurs d’emploi), formules pass (consulter notre site) 0648633754, orguecharolles@gmail.com J.S. Bach – “à la française” Un instrument aussi prestigieux que celui de Charolles se doit de proposer, en plus des grands concerts populaires du Marché, un moment où, grâce au « format festival », des mélomanes confirmés pourront écouter les plus grandes œuvres du répertoire 1600-1750 et des interprétées d’un niveau transcendant. Sur trois jours, trois concerts … et la possibilité de profiter du charme du Charolais-Brionnais et des trésors qu’il abrite : architecture, bocage, élevage, gastronomie … des plaisirs hautement compatibles avec la musique ! Benjamin ALARD enregistre actuellement pour la grande maison Harmonia Mundi un ensemble qui fera date : l’intégrale des œuvres, non pas pour orgue, mais pour tous les claviers, de J.S.Bach. A Charolles il fera découvrir un visage peu connu du Maître dans un programme « J.S. Bach – à la française ». Pour plus de renseignements, consulter https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2020 Billetterie sur place avant chaque concert. **

**Pour la pré-vente en ligne: https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-orgue-de-charolles/evenements/les-journees-de-l-orgue-de-charolles-2020 église de Charolles place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Saône-et-Loire dimanche 9 août 2020 – 18h00 à 19h30 B.A.

