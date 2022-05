les Concerts du Marché à Charolles: l’organiste Joseph RASSAM église de Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

les Concerts du Marché à Charolles: l’organiste Joseph RASSAM église de Charolles, 19 août 2020 11:00, Charolles. Mercredi 19 août 2020, 11h00 Sur place participation libre 0648633754, orguecharolles@gmail.com Programme Brexit “Farewell Britain”: oeuvres d’Alfonso Ferrabosco, Eustache du Caurroy, Matthew Locke … Malgré son haut profil musical qui a créé un véritable choc dans les milieux spécialisés, l’orgue de Charolles n’est pas réservé à une élite. Depuis son inauguration en juillet 2016, les Concerts du Marché, d’accès libre, sont devenus un rendez-vous populaire et incontournable. On pense souvent que l’orgue est un instrument « pour vieux » … et c’est bien à tort. Joseph RASSAM est parmi les interprètes de haut niveau qui ont été attirés très tôt par l’orgue. Après ce premier coup de foudre il découvre également le clavecin. Depuis, ce sont ces deux instruments qu’il pratique, en tant que soliste ou au sein de différents ensembles : il se consacre parallèlement à l’enseignement de l’orgue et du clavecin. Il a en charge la conservation et la promotion de l’orgue Cattiaux sur lequel il donne un concert hebdomadaire. Le concert est à 11h. Accès et placement libres, en accord avec les règlements sanitaires en vigueur.

Informations à http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2020 église de Charolles place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Saône-et-Loire mercredi 19 août 2020 – 11h00 à 12h00 JR

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Charolles, Saône-et-Loire Autres Lieu église de Charolles Adresse place de l'Eglise, 71120 Charolles Ville Charolles lieuville église de Charolles Charolles Departement Saône-et-Loire

église de Charolles Charolles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charolles/

les Concerts du Marché à Charolles: l’organiste Joseph RASSAM église de Charolles 2020-08-19 was last modified: by les Concerts du Marché à Charolles: l’organiste Joseph RASSAM église de Charolles église de Charolles 19 août 2020 11:00 Charolles église de Charolles Charolles

Charolles Saône-et-Loire