les Concerts du Marché à Charolles: l’organiste Gabriel WOLFER église de Charolles, 12 août 2020 11:00, Charolles. Mercredi 12 août 2020, 11h00 Sur place participation libre 0648633754, orguecharolles@gmail.com « L’école du Nord »: oeuvres de Sweelinck, Buxtehude, J.S. Bach … Malgré son haut profil musical qui a créé un véritable choc dans les milieux spécialisés, l’orgue de Charolles n’est pas réservé à une élite. Depuis son inauguration en juillet 2016, les Concerts du Marché, d’accès libre, sont devenus un rendez-vous populaire et incontournable. Gabriel Wolfer est profondément attaché à l’orgue ancien qui, grâce à la beauté de ses timbres et au raffinement du toucher, permet une interprétation sensible. (C’est dans cette optique, il pratique aussi le clavicorde.) Le concert est à 11h. Accès et placement libres, en accord avec les règlements sanitaires en vigueur.

église de Charolles place de l'Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Saône-et-Loire mercredi 12 août 2020 – 11h00 à 12h00

