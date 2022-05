les Concerts du Marché à Charolles: l’organiste Anne-Marie Blondel église de Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

les Concerts du Marché à Charolles: l’organiste Anne-Marie Blondel église de Charolles, 15 juillet 2020 11:00, Charolles. Mercredi 15 juillet 2020, 11h00 Sur place libre participation 0648633754, orguecharolles@gmail.com « 1623-1626 : Les années folles ! » musiques de Titelouze, Scheidt, Correa et Frescobaldi Malgré son haut profil musical qui a créé un véritable choc dans les milieux spécialisés, l’orgue de Charolles n’est pas réservé à une élite. Depuis son inauguration en juillet 2016, les Concerts du Marché, d’accès libre, sont devenus un rendez-vous populaire et incontournable. Anne-Marie Blondel est une interprète passionnée: récitals, continuo (en alternant orgue et clavecin), improvisation, enregistrements, transmission par une pédagogie innovante … Elle aime le défi et est, avec Géraud Chirol et Jean-Luc Ho, une des fondatrices du fonds de dotation L’Art de la Fugue, pour la restauration, l’installation et la mise en valeur dans l’église Saint Eloi de Fresnes (94) d’un orgue historique espagnol de 1768. Le concert est à 11h. Accès et placement libres, en accord avec les règlements sanitaires en vigueur.

Informations à http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2020 église de Charolles place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Saône-et-Loire mercredi 15 juillet 2020 – 11h00 à 12h00 AMB

