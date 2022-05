Récital d’orgue par Octavian Saunier église de Charolles 71120 Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

Récital d’orgue par Octavian Saunier église de Charolles 71120, 22 septembre 2019 17:00, Charolles. Dimanche 22 septembre 2019, 17h00 Sur place Entrée, placement, participation libres https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019, https://www.facebook.com/groups/orguecharolles/, orguecharolles@gmail.com, 06 48 63 37 54 Un programme composé autour de la célèbre chanson Renaissance ” une jeune Fillette”. L’organiste Octavian Saunier est très connu en région Rhône-Alpes où il est titulaire du grand orgue Kern de l’église Saint-Pothin et concertiste régulier (en soliste à l’Auditorium de Lyon ou en parties d’orgue avec l’Orchestre National de Lyon … aussi bien qu’en tant que chambriste avec diverses formations). Il est professeur au Conservatoire de Roanne. Ses récitals l’ont amené dans de très nombreux festivals importants, et il a été pendant une année le 16ème organiste en résidence au Sapporo Concert Hall “Kitara” au Japon. À Charolles, son programme sera basé sur la célèbre chanson Renaissance “Une jeune Fillette” : œuvres de Du Caurroy, J.S.Bach, J.Guillou. La “fillette” n’a pas pris une ride ! église de Charolles 71120 place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Le Bois Mottin Saône-et-Loire dimanche 22 septembre 2019 – 17h00 à 18h00 O.S.

Détails Heure : 17:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Charolles, Saône-et-Loire Autres Lieu église de Charolles 71120 Adresse place de l'Eglise, 71120 Charolles Ville Charolles lieuville église de Charolles 71120 Charolles Departement Saône-et-Loire

église de Charolles 71120 Charolles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charolles/

Récital d’orgue par Octavian Saunier église de Charolles 71120 2019-09-22 was last modified: by Récital d’orgue par Octavian Saunier église de Charolles 71120 église de Charolles 71120 22 septembre 2019 17:00 Charolles église de Charolles 71120 Charolles

Charolles Saône-et-Loire