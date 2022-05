L’ORGUE DE CHAROLLES : PASCAL SABOT église de Charolles 71120, 17 juillet 2019 11:00, Charolles.

entrée, placement, participation libres

l’orgue : un instrument véritablement populaire

« Roi des instruments » d’après W.A.Mozart … d’autant plus que chacun est identique. Le style du son sera inspiré de tel style national, à tel moment de l’histoire … L’orgue de Charolles a rapidement pris place parmi les plus intéressants de France car à des qualités visuelles et mécaniques superbes il joint un profil musical rare : “franco-flamand” (nord de la France, première moitié du XVIIème siècle). Que cela ne rebute pas les auditeurs qui viendront le découvrir librement au cours des Concerts du Marché 2019 : ils seront séduit par la franchise de son “parler”, par la diversité des timbres sonores qui permettent des combinaisons sans fin.

Après des études d’orgue et de clavecin auprès de grandes maîtres (dont Jean-Pierre Leguay, Louis Thiry, Jean-Charles Ablitzer, Martial Morand …). Pascal Sabot devient titulaire de l’orgue de Saint-Chamond (71). Il est également professeur d’orgue et de clavecin au Creusot, Montceau-les-Mines, la Fouillouse (42) aussi bien que dans des stages et académies.

Son programme, consacré à J.S.Bach, est disponible sur le site des Amis de l’Orgue de Charolles.

église de Charolles 71120 place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Le Bois Mottin Saône-et-Loire

mercredi 17 juillet 2019 – 11h00 à 12h00

