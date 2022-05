L’ORGUE DE CHAROLLES : LES CONCERTS DU MARCHE 2019 église de Charolles 71120 Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

L’ORGUE DE CHAROLLES : LES CONCERTS DU MARCHE 2019 église de Charolles 71120, 10 juillet 2019 11:00, Charolles. 10 juillet – 28 août 2019, les mercredis Sur place entrée, placement, participation libres 0648633754, orguecharolles@gmail.com, https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019, https://www.facebook.com/groups/orguecharolles/ l’orgue : un instrument véritablement populaire A quoi pensait W.A.Mozart lorsqu’il déclara que l’orgue est « le roi des instruments »? Tant d’explications sont possibles … Entre elles, l’orgue a la particularité d’être « l’instrument du peuple » car il est presque toujours la propriété de l’État (cathédrales) ou de la Commune (églises). Au moins aussi riche en timbres, bien plus riche en styles de répertoire qu’un orchestre symphonique, il présente cet avantage inestimable : en passant au bon moment, on peut l’écouter gratuitement. Les Concerts du Marché de Charolles sont là pour permettre de découvrir sans contraintes (outre celles de l’élémentaire bonne éducation !) un orgue qui a pris sa place parmi les plus intéressants de France. La très grande fréquentation de ces concerts, donnés par des solistes de réputation, nous prouve que l’orgue est capable de captiver tout le monde. Alors, qui oserait prétendre que l’orgue est « élitiste » ? église de Charolles 71120 place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Le Bois Mottin Saône-et-Loire mercredi 10 juillet 2019 – 11h00 à 12h00

mercredi 17 juillet 2019 – 11h00 à 12h00

mercredi 24 juillet 2019 – 11h00 à 12h00

mercredi 31 juillet 2019 – 11h00 à 12h00

mercredi 7 août 2019 – 11h00 à 12h00

mercredi 14 août 2019 – 11h00 à 12h00

mercredi 21 août 2019 – 11h00 à 12h00

mercredi 28 août 2019 – 11h00 à 12h00

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Charolles, Saône-et-Loire Autres Lieu église de Charolles 71120 Adresse place de l'Eglise, 71120 Charolles Ville Charolles lieuville église de Charolles 71120 Charolles Departement Saône-et-Loire

église de Charolles 71120 Charolles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charolles/

L’ORGUE DE CHAROLLES : LES CONCERTS DU MARCHE 2019 église de Charolles 71120 2019-07-10 was last modified: by L’ORGUE DE CHAROLLES : LES CONCERTS DU MARCHE 2019 église de Charolles 71120 église de Charolles 71120 10 juillet 2019 11:00 Charolles église de Charolles 71120 Charolles

Charolles Saône-et-Loire