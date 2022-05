L’ORGUE DE CHAROLLES : JOSEF MILTSCHITZKI église de Charolles 71120, 21 août 2019 11:00, Charolles.

Mercredi 21 août 2019, 11h00

l’orgue : un instrument véritablement populaire

« Roi des instruments » d’après W.A.Mozart … d’autant plus que chacun est identique. Le style du son sera inspiré de tel style national, à tel moment de l’histoire … L’orgue de Charolles a rapidement pris place parmi les plus intéressants de France car à des qualités visuelles et mécaniques superbes il joint un profil musical rare : “franco-flamand” (nord de la France, première moitié du XVIIème siècle). Que cela ne rebute pas les auditeurs qui viendront le découvrir librement au cours des Concerts du Marché 2019 : ils seront séduit par la franchise de son “parler”, par la diversité des timbres sonores qui permettent des combinaisons sans fin.

Josef Miltschitzsky est également connu en tant que concertiste et musicologue. Les versets de plainchant seront chantés par son épouse, Susanne Jutz-Miltschitzky.

Le somptueux orgue d’Ottobeuren (Allemagne) dont est titulaire Josef Miltschitzsky est l’oeuvre d’un natif de cette même ville, K.J.Riepp (1710-1775), facteur qui a marqué son époque. Il émigre en France, acquiert de très bonnes terres viticoles bourguignonnes et devient négociant en vin pour le compte des abbayes de Cîteaux, de Salem et d’Ottobeuren. Ce qui ne l’empêche pas de construire encore des orgues, et des meilleurs: ceux de St-Bénigne à Dijon, et Dôle.

Son programme d’oeuvres françaises (d’Andrieu, Nivers, Marchand) est disponible sur le site des Amis de l’Orgue de Charolles.

mercredi 21 août 2019 – 11h00 à 12h00

