L’ORGUE DE CHAROLLES : JEAN-MARIE TRICOTEAUX église de Charolles 71120, 14 août 2019 11:00, Charolles. Mercredi 14 août 2019, 11h00 Sur place entrée, placement, participation libres 0648633754, orguecharolles@gmail.com, https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019, https://www.facebook.com/groups/orguecharolles/ l’orgue : un instrument véritablement populaire « Roi des instruments » d’après W.A.Mozart … d’autant plus que chacun est identique. Le style du son sera inspiré de tel style national, à tel moment de l’histoire … L’orgue de Charolles a rapidement pris place parmi les plus intéressants de France car à des qualités visuelles et mécaniques superbes il joint un profil musical rare : “franco-flamand” (nord de la France, première moitié du XVIIème siècle). Que cela ne rebute pas les auditeurs qui viendront le découvrir librement au cours des Concerts du Marché 2019 : ils seront séduit par la franchise de son “parler”, par la diversité des timbres sonores qui permettent des combinaisons sans fin. Jean-Marie Tricoteaux est surtout connu pour son excellence en tant qu’harmoniste d’orgues. Mais lorsqu’il se met aux claviers pour écouter un instrument, on s’aperçoit qu’il est un organiste parmi les meilleurs, qu’il s’agisse du répertoire ancien ou d’improvisation. Son programme d’oeuvres majoritairement du XVIIème siècle est disponible sur le site des Amis de l’Orgue de Charolles. église de Charolles 71120 place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Le Bois Mottin Saône-et-Loire mercredi 14 août 2019 – 11h00 à 12h00 JMT

