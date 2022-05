L’orgue de Charolles chante Noël église de Charolles 71120 Charolles Catégories d’évènement: Charolles

L’orgue de Charolles chante Noël église de Charolles 71120, 22 décembre 2019 17:00, Charolles. Dimanche 22 décembre 2019, 17h00 Sur place entrée, placement et participation libres 0648633754 L’orgue de Charolles vous apporte toutes les couleurs de Noël ! « Guillô, pran ton tamborin … » : qui ne connaît ce noël bourguignon si enlevé? « Au son de ces instruments » : fidèle à ce programme, l’orgue de Charolles tenu par Guillaume Prieur sera en duo avec Tiago Simas Freire, venu avec plusieurs instruments de la Renaissance – flûte à bec, cornetto (cornet à bouquin), gaïta (cornemuse). Un festin de timbres savoureux et inédits dans des œuvres anciennes de Delalande, Praetorius, Corrette, Dalla Casa, Coelho, Dandrieu, Daquin, Dandrieu … et J.S. Bach.Pratique : Pour que les belles anches si colorées de l’orgue de Charolles gardent bien leur accord, le concert devra se faire sans chauffage. Prévoyez donc : • grosse doudoune et écharpe • chaussettes + semelles épaisses • mouffles • bonne humeur évidemment ! pour connaître leur programme: https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019 église de Charolles 71120 place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Le Bois Mottin Saône-et-Loire dimanche 22 décembre 2019 – 17h00 à 18h30

