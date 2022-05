LES JOURNEES DE L’ORGUE DE CHAROLLES: RECITAL “FRAGMENTS DE BACH” PAR LORENZO GHIELMI église de Charolles 71120 Charolles Catégories d’évènement: Charolles

LES JOURNEES DE L’ORGUE DE CHAROLLES: RECITAL “FRAGMENTS DE BACH” PAR LORENZO GHIELMI église de Charolles 71120, 11 août 2019 18:00, Charolles. Dimanche 11 août 2019, 18h00 Sur place 1 concert 15€ (13€ adhérent de l’Association – gratuité < 18 ans et minima sociaux) pass 3 concerts 39€ sans réservation (placement libre - 400 places) 06 48 63 37 54, orguecharolles@gmail.com un maître mondialement connu restitue des pièces incomplètes de J.S.Bach Parmi les œuvres du Cantor, certaines nous sont parvenues incomplètes. Peut-on oser proposer une « version finie » ? Lorenzo Ghielmi, spécialiste réputé de l’œuvre de Bach, possède une connaissance approfondie du style du Cantor de Leipzig qui lui permet d’aborder avec maestria cette exigeante gageure. Découvrez en amont du concert le programme détaillé sur le site des Amis de l’Orgue de Charolles : https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019 église de Charolles 71120 place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Le Bois Mottin Saône-et-Loire dimanche 11 août 2019 – 18h00 à 19h30

