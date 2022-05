LES JOURNEES DE L’ORGUE DE CHAROLLES: LE REQUIEM DE COIMBRA AVEC LA CAPELLA SANCTAE CRUCIS église de Charolles 71120 Charolles Catégories d’évènement: Charolles

LES JOURNEES DE L’ORGUE DE CHAROLLES: LE REQUIEM DE COIMBRA AVEC LA CAPELLA SANCTAE CRUCIS église de Charolles 71120, 10 août 2019 20:30, Charolles. Samedi 10 août 2019, 20h30 Sur place 1 concert 15€ (13€ adhérent de l’Association – gratuité < 18 ans et minima sociaux) pass 3 concerts 39€ 06 48 63 37 54, orguecharolles@gmail.com chanteurs et instrumentistes autour de l'orgue de Charolles pour un Requiem ... pas triste du tout ! L’ensemble Capella Sanctae Crucis (voix, instruments, orgue) vient donner à Charolles le surprenant et très tonique “Requiem de Coimbra”. Après les sommets de la Messe à l’usage des Paroisses de François Couperin « le grand » donné lors des Journées de l’Orgue en 2018, voici de nouveau une musique liturgique à versets alternés (orgue et instruments / voix). Seulement, ce sera cette fois dans un style populaire, plein de sève et aux antipodes de toute sentimentalité. La Capella Sanctae Crucis veut tout particulièrement mettre en valeur les trésors musicaux du monastère de Santa Cruz à Coimbra au Portugal, l’un des principaux centres de musique ibérique durant les XVIème et XVIIème siècles. Le style musical de l’orgue de Charolles et les instruments utilisés permettront de belles incursions dans le monde sonore aux timbres si savoureux de la Renaissance finissante. On pourra découvrir en amont du concert le programme détaillé sur le site des Amis de l’Orgue de Charolles : https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019 église de Charolles 71120 place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Le Bois Mottin Saône-et-Loire samedi 10 août 2019 – 20h30 à 22h00

