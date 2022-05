LES JOURNEES DE L’ORGUE DE CHAROLLES: CINE-CONCERT PAR THOMAS OSPITAL église de Charolles 71120 Charolles Catégories d’évènement: Charolles

LES JOURNEES DE L’ORGUE DE CHAROLLES: CINE-CONCERT PAR THOMAS OSPITAL église de Charolles 71120, 9 août 2019 20:30, Charolles. Vendredi 9 août 2019, 20h30 Sur place 1 concert 15€ (13€ adhérent de l’Association – gratuité < 18 ans et minima sociaux) pass 3 concerts 39€ sans réservation (placement libre - 400 places) 06 48 63 37 54, orguecharolles@gmail.com improvisation à l'orgue en temps réel pendant la projection de deux court-métrages muets Le ciné-concert à l’orgue ? Pendant la projection d’un film muet, l’organiste improvise en « se collant » à l’ambiance, à l’action … Il commente ainsi, à sa façon, le film. Thomas Ospital est grand maître dans cet art si exigeant. C’est l’un des jeunes organistes les plus en vue actuellement : après des études brillantes (cinq premiers prix en orgue, improvisation, harmonie, contrepoint, fugue et formes) il entame une brillante carrière, non seulement comme titulaire du grand orgue de Saint-Eustache à Paris et organiste en résidence à l’auditorium de Radio France mais également comme professeur au Conservatoire Supérieur de Paris, activités régulières auxquelles s’ajoutent de très nombreux concerts dans le monde entier. On pourra tout savoir en consultant le site des Amis de l’Orgue de Charolles : https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019 église de Charolles 71120 place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Le Bois Mottin Saône-et-Loire vendredi 9 août 2019 – 20h30 à 22h00 C. Nieszawer

