FESTIVAL : LES JOURNEES DE L’ORGUE DE CHAROLLES église de Charolles 71120, 9 août 2019 20:30, Charolles. 9 – 11 août 2019 Sur place 15€, formule pass, gratuité 0648633754, https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019, orguecharolles@gmail.com trois concerts d’exception sur un orgue d’exception Pour la troisième année après l’inauguration de l’orgue, les Amis de l’Orgue de Charolles, propose au public les Journées de l’Orgue, festival de trois jours consécutifs, comme point fort de la saison 2019. Elles veulent présenter des œuvres majeures du répertoire pour orgue du XVIIème siècle, soit en concert à l’orgue seul, soit interprétées par des ensembles orgue, voix et autres instruments. En 2019, un programme de trois concerts exceptionnels qui se différencieront très fortement des programmes donnés pendant les Concerts du Marché (autre formule, plébiscitée par le public). vendredi 9 août: ciné-concert par Thomas OSPITAL samedi 10 août: Requiem de Coimbra (XVIème siècle, Portugal) par les 9 chanteurs et instrumentistes de la CAPELLA SANCTAE CRUCIS (dir. Tiago Simas Freire) dimanche 11 août: “fragments de Jean-Sébastien Bach” par Lorenzo GHIELMI église de Charolles 71120 place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Le Bois Mottin Saône-et-Loire vendredi 9 août 2019 – 20h30 à 21h30

samedi 10 août 2019 – 20h30 à 21h30

dimanche 11 août 2019 – 18h00 à 19h00

