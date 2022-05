DECOUVREZ L’ORGUE DE CHAROLLES église de Charolles 71120 Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Saône-et-Loire

DECOUVREZ L’ORGUE DE CHAROLLES église de Charolles 71120, 21 septembre 2019 15:30, Charolles. Samedi 21 septembre 2019, 15h30, 16h30 Sur place entrée libre présentation de l’orgue de Charolles Présentation de l’orgue de Charolles L’orgue, cet instrument peu connu, souffre d’être le plus souvent situé en tribune. Il impressionne … mais on ne s’en approche que rarement. Celui de Charolles est implanté au sol ! la console, les claviers, les tirants de registres sont toujours visibles lorsqu’il joue. Du coup, que de questions viennent à l’esprit ! Mais on ne peut guère les poser lors d’un concert ou d’un office … Voici l’occasion : la présentation (explications, musique) se fait en fonction des personnes présentes et leurs questions. S’il se présente un donateur ou “parrain de tuyau” (car l’orgue est neuf, ayant été inauguré en 2016, et 30% de son financement à été apporté par une souscription de mécénat populaire) ce sera l’occasion pour le donateur de faire sonner le(s) tuyau(x) qu’il a parrainé(s). Avis donc aux parrains: venez avec le certificat d’identification de votre tuyau ! église de Charolles 71120 place de l’Eglise, 71120 Charolles 71120 Charolles Le Bois Mottin Saône-et-Loire samedi 21 septembre 2019 – 15h30 à 16h30

samedi 21 septembre 2019 – 16h30 à 17h30 libre

Détails Heure : 15:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Charolles, Saône-et-Loire Autres Lieu église de Charolles 71120 Adresse place de l'Eglise, 71120 Charolles Ville Charolles Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville église de Charolles 71120 Charolles Departement Saône-et-Loire

église de Charolles 71120 Charolles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charolles/

DECOUVREZ L’ORGUE DE CHAROLLES église de Charolles 71120 2019-09-21 was last modified: by DECOUVREZ L’ORGUE DE CHAROLLES église de Charolles 71120 église de Charolles 71120 21 septembre 2019 15:30 Charolles église de Charolles 71120 Charolles

Charolles Saône-et-Loire