Visite guidée du village de Charny-sur-Meuse Charny-sur-Meuse, 16 octobre 2022, Charny-sur-Meuse. Visite guidée du village de Charny-sur-Meuse Dimanche 16 octobre, 15h30 Charny-sur-Meuse Journées nationales de l’architecture Charny-sur-Meuse 55102 Charny-sur-Meuse Charny-sur-Meuse 55102 Meuse Grand Est Profitez des Journées de l’architecture pour venir (re)découvrir le village de Charny-sur-Meuse ! Catherine Kremer, guide-conférencière commentera les principaux éléments architecturaux de ce village, témoins de la Reconstruction. Le village, situé dans le périmètre de la bataille de Verdun fut en effet entièrement bombardé et détruit. Il est reconstruit sur son lieu d’origine de part et d’autre des deux axes historiques, sur le modèle du village-rue mais en appliquant les bases théoriques de l’urbanisme de la Reconstruction. Rdv devant la mairie.

2022-10-16T15:30:00+02:00

©Service communication CAGV

