Match d’impro littéraire Salle des fêtes de Dicy Charny Orée de Puisaye, samedi 9 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Mise en Jeu Yves Javault, avec six comédiens improvisateurs et un musicien improvisateur. Un Match Littéraire consiste dans la rencontre de deux équipes d’impro-scripteurs. Ils ne savent pas ce qu’ils vont écrire, vous ne savez pas ce que vous allez entendre. Sport littéraire ou littérature sportive ? Ce spectacle allie l’écriture, l’originalité et le rire. Sur scène, quatre tables, quatre auteurs. Ils écrivent en direct ! Un musicien rythme la partie. Le maître de cérémonie et son assistant donnent les consignes et sifflent les fautes ! Et le public a son mot à dire. Un spectacle ludique où l’on est tour à tour spectateur ou acteur.

Salle des fêtes de Dicy Dicy

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté resa.agadop@gmail.com



